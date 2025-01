Torna Mir Club, appuntamento dedicato a dj e club culture

Torna dal 23 al 25 marzo al Polo Fieristico di Rimini 'Mir Club', organizzata da Ieg-Italian Exhibition Group, uno degli appuntamenti più attesi per la musica elettronica e del Djing. Sotto il tema 'The Future of Audiovisual and Entertainment Technology', la terza edizione dell'evento sarà dedicata all'innovazione tecnologica nel settore dell'audiovisivo e dell'intrattenimento, un appuntamento per scoprire le novità che puntano a ridisegnare il rapporto con i contenuti multimediali per qualsiasi tipo di applicazione, incluso quelle rivolte al mondo della Dj Culture. Il programma è stato concepito per offrire un'esperienza capace di combinare formazione, creatività e innovazione tecnologica, attirando sia i professionisti del settore, sia gli appassionati.

'Demolition Panel' sarà l'appuntamento di punta della tre giorni riminese, un'occasione per i giovani music-maker per far ascoltare le proprie tracce inedite a un 'grand jury' composto da professionisti del mondo della radio, della discografia e della produzione musicale. Ci sarà anche lo 'Scratch Village': dopo oltre trent'anni il turntablism - la storica disciplina "hip hop oriented" di creare musica con mixer, puntine e giradischi - torna alla Fiera di Rimini con i finalisti e i campioni italiani Dmc degli ultimi anni, che si sfideranno a colpi di "cut e cueing". Non mancherà la 'Dj Mag Tech Clinic' di Federico Doria, con i trucchi per ottenere il massimo dal proprio rider tecnico e i suggerimenti per preparare tre diversi setup: base, intermedio e avanzato. Ed ancora, i più importanti brand di tecnologia e accessori per dj saranno presenti nell'area espositiva e faranno da cornice all'Experience Arena, che torna con la più grande esposizione di consolle a libero accesso mai realizzata in Italia. I biglietti saranno disponibili online dal 31 gennaio.



