Maserati e Cna insieme per affrontare le sfide del mercato

Favorire la crescita delle comunità locali e delle piccole e medie imprese con programmi di formazione per le maestranze, progetti di innovazione tecnologica e il rafforzamento delle filiere di fornitura locali. E' quanto hanno concordato Cna e Maserati in un incontro presso la storica sede del Tridente a Modena. "Maserati è un simbolo dell'eccellenza del lusso italiano nel mondo. Il nostro obiettivo è quello di costruire un futuro capace di unire innovazione e tradizione. Vogliamo rafforzare il legame con il nostro territorio e coinvolgere le maestranze e le piccole imprese, che costituiscono l'inestimabile patrimonio della Motor Valley. Siamo impegnati nel rilancio del brand, con un focus su qualità, sostenibilità e competitività globale. La collaborazione con Cna è un'opportunità per affrontare insieme le sfide del mercato" sottolinea Santo Ficili, ceo di Maserati e Alfa Romeo.

"Cna rappresenta la voce di oltre 600mila associati italiani, molti dei quali operano nella filiera automotive.

Questo incontro è un segnale concreto della volontà di costruire sinergie tra grandi marchi e piccole realtà imprenditoriali. La transizione ecologica e tecnologica deve essere un processo inclusivo, capace di valorizzare il tessuto produttivo italiano e di garantire opportunità per tutti" osserva Dario Costantini, presidente nazionale di Cna.

"La Motor Valley è un ecosistema unico al mondo, ma la transizione in corso pone grandi sfide. La collaborazione con Maserati rappresenta una svolta importante, sia per preservare le competenze artigianali del territorio, sia per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo" aggiunge Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna.



