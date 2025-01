Lo Skazka Qwartet inaugura Mia - Musica Insieme in Ateneo

Formatosi nel 2020, lo Skazka Qwartet in pochi anni si è distinto aggiudicandosi premi internazionali calcando palchi di grande prestigio, come il Concertgebouw di Amsterdam: il giovane Quartetto olandese (formato dai violinisti Lena Ter Schegget e Dmitri Ivanov, dal violista Dulenn Van Gunsteren e dal violoncellista Emma Basselaar) aprirà domani, 29 gennaio, alle 19.30 al DamsLab Auditorium di Bologna la XXVII edizione di Mia - Musica Insieme in Ateneo 2025.

Skazka in russo significa fiaba, e riflette l'obiettivo dell'ensemble: raccontare storie. Sarà proprio la storia di Ludwig van Beethoven quella che racconteranno in questo concerto, dove il pubblico potrà immergersi fra le pagine del celeberrimo Quartetto N. 14 in do diesis minore Op. 131 di Beethoven anche grazie a un'antologia del suo ricco epistolario, comprendente il celeberrimo "Testamento di Heiligenstadt", che gli stessi interpreti leggeranno durante l'esecuzione. I pensieri, le idee e gli stati d'animo di un uomo, pura incarnazione dell'incontro tra spirito illuminista e temperie romantica, accompagneranno quindi l'interpretazione di uno degli ultimi quartetti del compositore di Bonn, scritto tra novembre 1825 e luglio 1826, particolarmente amato dal suo stesso autore.

Il mattino successivo, il 30 gennaio alle 11, lo Skazka Qwartet suonerà per i pazienti del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, una serie di concerti realizzati in collaborazione con la Fondazione Policlinico Sant'Orsola per portare la musica nei luoghi di cura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA