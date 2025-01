Legatura italiana nel patrimonio della Biblioteca Palatina

Il Complesso monumentale della Pilotta di Parma ospita, dall'8 febbraio al 18 maggio, la mostra 'La legatura italiana dei secoli XV e XVI nel patrimonio della Biblioteca Palatina', curata da Federico Macchi. L'esposizione si concentra su una selezione di manufatti dei secoli XV e XVI, di proprietà del Complesso monumentale della Pilotta-Biblioteca Palatina, che tracciano l'evoluzione dell'arte della legatura nel corso del tempo.

Con il termine legatura si intende la serie di operazioni che comprendono la cucitura del blocco di carte o di fascicoli, la relativa copertura e l'eventuale decorazione, al fine di proteggere il contenuto del libro da agenti esterni (temperatura eccessiva, umidità, muffe, insetti, topi). Allo scopo conservativo, nei secoli si è aggiunto un valore estetico alla pratica: si è così passati dalle severe legature gotiche, ornate a secco, alle classiche decorazioni rinascimentali in oro, ai fastosi decori barocchi a ventaglio, a quelli a merletti del Settecento, fino ai decori romantici dell'Ottocento.

La mostra, nata dall'indagine "scaffale per scaffale" condotta a partire dal 2012 da Federico Macchi, che ha analizzato i diversi fondi della Biblioteca Palatina, si concentra in particolare sul periodo gotico e rinascimentale dividendosi in due sezioni: secolo XV e secolo XVI. Le legature gotiche (XIV-XV secolo), realizzate nei monasteri e nelle botteghe delle città universitarie, sono solitamente di ampio formato e su assi lignee, rivestite con diversi materiali tra cui pergamena, pelle conciata, cuoio ovino e capra, con decorazioni inizialmente a secco e successivamente in oro. In periodo rinascimentale (seconda metà del XV-XVI secolo), la legatura si rinnova seguendo la diffusione del libro a stampa, di formato più piccolo e maneggevole, che favorisce l'aumento della produzione libraria e di supporti più snelli, come i piatti in cartone in luogo di quelli in legno e con cuciture eseguite in nervi di canapa.

Il Complesso monumentale della Pilotta ha, sul proprio sito, una sezione dedicata alla legatura, con oltre 1460 schede di opere manoscritte o a stampa, corredate da descrizioni, commenti dettagliati e riproduzioni.



