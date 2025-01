Ferrara celebra Art Kane, maestro fotografia del Novecento

Ferrara celebra uno dei più importanti maestri della fotografia del Novecento, Art Kane (New York, 1925-1995), nel centenario della nascita e a trent'anni dalla scomparsa, con una mostra in programma al Castello Estense dall'1 febbraio all'8 giugno. Il lavoro di Kane è stato pubblicato su celebri riviste (Life, Vogue, Esquire) e ha influenzato profondamente i fotografi delle generazioni successive, che ne hanno apprezzato l'approccio libero, visionario e innovativo, ad esempio per l'uso del colore.

La mostra, 'Oltre il reale', ripercorre l'intera parabola creativa di Kane attraverso oltre 100 opere ordinate in sezioni che approfondiscono tutti gli aspetti della sua multiforme produzione: dai generi del ritratto e del nudo alla moda e alla pubblicità, dalla partecipazione al mondo della musica rock, jazz e pop alla riflessione sui temi sociali e politici che hanno infiammato la coscienza civile degli Stati Uniti negli anni Sessanta e Settanta, fino alle sperimentazioni "oltre la fotografia". Una sezione, del tutto inedita, è dedicata al suo scatto più famoso, 'Harlem 1958', ritratto collettivo dei più importanti jazzisti del tempo. Info su www.castelloestense.it.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA