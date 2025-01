Wmf sbarca a Sanremo, focus Intelligenza artificiale e startup

Il 'Wmf - We Make Future', fiera internazionale sull'innovazione AI, Tech e Digital, sbarca a Sanremo 2025 con un evento di formazione sull'Intelligenza artificiale e con startup innovative dell'ambito music-tech ed AI. Il palinsesto della kermesse musicale sarà arricchito da due appuntamenti targati Wmf dentro Casa Sanremo, al Palafiori, e da altre iniziative diffuse in città.

Il primo, il 12 febbraio, offrirà una sessione formativa sull'Intelligenza Artificiale applicata all'industria della musica, mentre il secondo, il 15 febbraio, ospiterà la finale della Startup Competition "Future of Music" - Sanremo Edition, che presenta i progetti imprenditoriali più innovativi che stanno plasmando il futuro del settore musicale.

Con questa tappa sanremese prosegue il Road To Wmf 2025, il percorso che culminerà nella prossima edizione di Wmf, in programma dal 4 al 6 giugno 2025 a BolognaFiere.

L'evento a Sanremo ha come partner Casa Sanremo, Casa Sanremo Invest, Billboard Italia e Immediate Accelerator.

"Anche nel mondo musicale e artistico, l'Intelligenza artificiale e le tecnologie digitali non sostituiscono la creatività umana, ma ne amplificano il potenziale, rendendo la promozione, la distribuzione e l'interazione con il pubblico più efficaci e strategiche", spiega Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. "Con questo evento a Sanremo, vogliamo condividere il nostro know-how sull'AI per supportare concretamente l'innovazione del settore musicale, offrendo ai professionisti e alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro. Inoltre, mettiamo in luce i progetti imprenditoriali più innovativi che stanno ridefinendo il comparto, sostenendoli nello sviluppo e creando nuove opportunità di crescita e collaborazione tra startup, aziende e investitori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA