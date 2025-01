Uccise la moglie con la mazza da cricket, condanna all'ergastolo

PARMA, 27 GEN - Il 28 novembre 2023 Meena Kumari venne uccisa a colpi di mazza da cricket nella sua abitazione a Salsomaggiore in provincia di Parma. Il marito, Lal Onkar, 69enne indiano, è stato condannato in primo grado all'ergastolo con le accuse di omicidio aggravato dai futili motivi, dal rapporto coniugale e perché commesso in occasione dei maltrattamenti.

La condanna della Corte d'Asside del Tribunale di Parma supera la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto 30 anni, considerando che la difesa aveva detto sì all'acquisizione di quasi tutti gli atti di indagine e l'imputato aveva dato ai quattro figli come risarcimento la casa di famiglia. La difesa aveva chiesto l'assoluzione dall'omicidio e la derubricazione del reato come morte in conseguenza di lesioni dolose. Secondo l'accusa la vittima ha subito maltrattamenti e umiliazioni per anni.

La brutale reazione dell'uomo, per gli inquirenti, è da ricondurre a un fatto apparentemente innocuo: quel giorno Meena avrebbe portato in casa alcune piante che avevano creato un po' di disordine. Lal Onkar in aula ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa per quanto commesso.

