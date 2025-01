Giorno Memoria: De Paz, 'non mi aspetto contestazioni'

"Non mi aspetto nessuna contestazione, mi sembra che il clima sia buono e che siano stati ricostruiti tutti i presupposti perché la giornata e il programma realizzato per il tavolo istituzionale per la memoria possa svolgersi nel migliore dei modi". Lo ha detto il presidente della comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, a margine della cerimonia al Memoriale della Shoah durante la quale, insieme al sindaco Matteo Lepore e alle autorità cittadine è stata deposta una corona d'alloro per ricordare le tante vittime delle deportazioni nazifasciste.

"Siamo partiti ieri con la mostra al museo ebraico che ha già avuto grande successo, oggi è una giornata importante e incontreremo tanti studenti, circa un migliaio di studenti" dell'istituto Salvemini "e a loro dedicheremo tutto il tempo necessario", conclude De Paz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA