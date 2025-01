Fenucci, 'Orsolini rimane al Bologna'

A due giorni dal pareggio di Empoli e alla vigilia dalla partenza per l'ultimo viaggio europeo del Bologna in Europa, a Lisbona, l'ad rossoblù Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato e il momento di campo.

Partendo dal blindare Riccardo Orsolini, accostato negli ultimi giorni al Milan: "In molti lo vorrebbero, penso. Ma soprattutto lo vogliamo noi e quindi rimarrà qui". Hanno richieste pure Erlic e Posch: "Qualcuno che vorrebbe andare a giocare un po' di più c'è, ma prima di tutto vengono le necessità del club", insiste Fenucci, che ammette come il Bologna sia a caccia di un esterno d'attacco a seguito delle notizie riguardanti gli interessamenti per Ikonè, Isaksen e Suslov, e le offerte del Milan di Chukwueze e Okafor: "Stiamo valutando alcune cose per presente e futuro. Se sarà possibile trovare un rinforzo ci faremo trovare pronti. Stiamo valutando anche qualcosa in prospettiva, ma siamo felici della rosa che abbiamo".

Cerca rinforzi, il Bologna, per continuare a puntare all'Europa: "C'è voglia e c'è ambizione, il nostro obiettivo è stare lì a lottare per l'Europa e con squadre sulla carta più attrezzate di noi. Dopo un inizio difficile dovuto al cambio gioco e a nuovi principi tecnici il Bologna è cresciuto e fornisce buone prestazioni. Ci manca qualche punto e questo significa che potremmo valere di più della classifica che abbiamo".

Alla voce rammarico e punti persi, però, non c'è l'ultimo pareggio di Empoli: "E' stata una partita difficile: abbiamo incontrato un avversario che ci ha pressato tanto e ci ha complicato lo svolgimento gioco. Possibile che una serata magica come quella vissuta con il Dortmund ci abbia consumato un po' di energie nervose. Ora puntiamo a chiudere alla grande la Champions a Lisbona con lo Sporting".



