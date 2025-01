Conservatorio Martini di Bologna inaugura l'anno accademico

Il Conservatorio di musica "Giovan Battista Martini" di Bologna inaugura l'anno accademico 2024/25 con un concerto della sua orchestra, formata come di consueto dai migliori allievi, nella serata del 28 gennaio alle 21 all'Auditorium Manzoni. I solisti e gli 85 strumentisti della più importante accademia musicale del capoluogo emiliano si esibiranno davanti a oltre mille spettatori diretti da Alberto Caprioli, docente di Esercitazioni orchestrali.

Il vasto programma della serata, una sorta di "Incotri di culture", scelto per mettere in mostra le doti dei giovani interpreti, spazia dal classicismo viennese di Mozart al coevo Giuseppe Ferlendis, compositore e oboista bergamasco, passando per i francesi Camille Saint-Saëns e Georges Bizet e approdare, in fine, al giovanissimo Luca Ricci, allievo della classe di composizione del Martini. Nel dettaglio la locandina si apre con un'aria dall'opera di Bizet Les Pecheurs de perles cantata dal soprano Renata Cimmino, prosegue con il Concerto in fa maggiore per corno inglese e orchestra di Ferlendis (solista Francesco Andreetto), col celeberrimo Introduction et Rondo Capriccioso di Saint-Saëns che impegna come violino solista Beatrice Lomurno; si torna poi a Bizet con il Prélude dall'Arlésienne, per arrivare alla prima esecuzione assoluta di Alla luna, per orchestra, il nuovo brano di Ricci, e concludere con il Concerto in sol maggiore per flauto e orchestra K 313 di Mozart (solista Leonardo Carbone). Istituzione tra le più antiche della città, il 'Martini' nacque nei primissimi anni del 1800 come Liceo Filarmonico di Bologna: tra i suoi tanti insegnanti e direttori, personalità del calibro di Gioachino Rossini, Luigi Mancinelli, Giuseppe Martucci e Marco Enrico Bossi che ha dato il nome alla sala da concerti. Nel corso del 2025, all'evento inaugurale, verrà affiancato un cartellone trasversale, comprendente concerti di tutte le materie insegnate, che andrà a integrarsi con l'attività formativa dell'istituzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA