Cane corre in Autostrada A1, salvato dalla polizia stradale

BOLOGNA, 27 GEN - Un cane, molto spaventato, nella notte fra venerdì e sabato, correva fra le auto nel tratto compreso fra Sasso Marconi e l'innesto con la Variante di valico, nel Bolognese, lungo l'Autostrada del Sole. A segnalare la sua presenza alla polizia stradale sono stati alcuni automobilisti. Gli agenti della sottosezione di Pian Del Voglio hanno rintracciato che il cane che cercava di trovare un posto sicuro tra le auto che sfrecciavano veloci.

In collaborazione con un equipaggio del servizio di manutenzione di Autostrade per l'Italia, i poliziotti hanno rallentato il traffico e hanno messo in salvo il cane, Pluto, di quasi due anni. L'animale era scappato dalla sua abitazione a Monzuno e, dopo aver perso l'orientamento, ha raggiunto l'Autostrada. Aveva percorso già molti chilometri quando lo hanno raggiunto gli agenti della stradale che sono rimasti con lui fino all'arrivo della sua famiglia rintracciata dai veterinari di Rioveggio grazie alla lettura del microchip.

