Lepore,solidarietà a magistrati preoccupati da riforma Giustizia

"Voglio esprimere la mia solidarietà ai magistrati che ieri hanno manifestato la loro preoccupazione per la riforma della Giustizia". Così, in una nota, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore commenta la protesta inscenata dalle toghe nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La nostra priorità - argomenta - dovrebbe essere il rafforzamento delle risorse e dei mezzi per garantire una giustizia più efficiente, vicinanza ai cittadini, non compromettere l'equilibrio e l'indipendenza della magistratura, minando il principio di un giudice terzo e imparziale".

A giudizio del primo cittadino emiliano, "la storia di Bologna non sarebbe la stessa senza il ruolo imparziale di giudici attenti ai diritti dei cittadini e alla giusta ricerca della verità.

Invito il Governo - conclude Lepore - ad aprire un confronto e non portare avanti iniziative unilaterali".



