Potenziata attività di controllo alla Bolognina

Al via, nel quartiere della Bolognina, servizi di pattugliamento a piedi garantiti a rotazione, dalla Polizia insieme a Guardia di Finanza e Polizia Locale di Bologna. La decisione adottata dalla Questura felsinea prevede una attività organizzata su due turni e assicurerà, nella fascia oraria 8-20, massima visibilità, presidio e controlli in zona.

Le attività e i servizi, viene sottolineato, saranno mirati a garantire un presidio costante e dinamico dell'area, in particolare, via Matteotti, Piazza dell'Unità, via Albani, via Tibaldi, via F. Bolognese, via di Vincenzo, via dall'Arca, via S. Serlio, via Serra e zone circostanti.

"Stiamo profondendo ogni sforzo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel quartiere Bolognina - osserva in una nota il Questore di Bologna, Antonio Sbordone -: l'impiego di pattuglie appiedate, valutato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica corrisponde alle esigenze di disporre di strumenti più duttili e riteniamo più efficaci e che garantiscano una maggiore vicinanza alla cittadinanza. Tali strumenti si integrano con altre tipologie di servizi in atto", conclude.



