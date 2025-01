Investita ieri sera nel Reggiano, muore donna 71enne

Una donna di 71 anni di origine peruviana è morta oggi dopo essere stata investita ieri sera mentre si trovava a piedi a Sant'Ilario d'Enza, nel Reggiano, dove abitava. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 all'incrocio tra via Roma e via Fornace Baistrocchi quando una Citroën C3, condotta da una 65enne di origine dominicana residente anch'essa in paese, ha investito l'anziana pedone mentre stava attraversando la strada. Immediati i soccorsi, con la vittima trasportata d'urgenza in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Parma.

Oggi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato constatato il decesso. Sull'incidente indagano i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.



