Dal Pg di Bologna allarme morti sul lavoro, 'una strage'

Nel corso degli ultimi due anni in Emilia-Romagna il numero di morti sul lavoro è passato da 26 (2022-2023) a 42 (2023-2024). La crescita "impressionante" è stata evidenziata dalla Procura generale in apertura dell'anno giudiziario a Bologna: "Altro tema che continua a destare allarme e provocare indignazione - hanno scritto nella relazione il procuratore generale Paolo Fortuna e l'avvocato generale Ciro Cascone - è quello delle 'morti bianche': praticamente una strage". "La domanda che ci poniamo, e poniamo, è se sia accettabile che 42 persone siano uscite di casa una mattina per andare al lavoro e non siano più tornate a casa. Si poteva evitare? Chi doveva farlo? Ci limitamo a citare le parole del presidente Mattarella: 'Gli incidenti mortali si possono e si debbono prevenire'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA