Presidio Anm a Bologna 'uniti e non separati'

Presidio di protesta a Bologna dei magistrati davanti all'ingresso della caserma della Legione carabinieri dove quest'anno si tiene la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario vista l'inagibilità dell'aula Bachelet in Corte d'Appello. I magistrati, con toga, coccarda e Costituzione in mano, per esprimere il loro profondo dissenso rispetto alla riforma costituzionale, sono all'esterno della caserma, dove è previsto l'arrivo delle autorità, perché i posti limitati non consentono a tutti di entrare. Tanti hanno un cartello in mano con scritto: 'Uniti e non separati'. Quelli invece che assisteranno alla cerimonia all'interno, nel momento in cui prenderà la parola il rappresentante del ministro della giustizia, lasceranno l'aula e si uniranno ai colleghi all'esterno, per poi rientrare al termine dell'intervento. "Questa riforma è una riforma che altera gli equilibri dello Stato, è una riforma non della giustizia, ma della magistratura e anche punitiva nei confronti della magistratura. Insistiamo - ha spiegato il presidente dell'Anm Emilia-Romagna, Eleonora Pirillo - dicendo che questo non cambierà di nulla il servizio che noi diamo ai cittadini, cioè il servizio non sarà migliorato: i processi civili e penali non dureranno un giorno in meno rispetto ad oggi e invece noi in questo momento avremmo bisogno di molto altro, avremmo bisogno di risorse umane e di mezzi di strumenti, abbiamo un processo penale telematico che diciamo è entrato in scena già monco. Perché non funziona".





