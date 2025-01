Sindaco e assessore E-R in visita al carcere di Modena

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l'assessora al Welfare dell'Emilia-Romagna Isabella Conti sono stati in visita al carcere di Modena, dove nell'ultimo periodo sono morti tre detenuti in venti giorni.

Alla visita hanno partecipato anche rappresentanti degli avvocati, come il presidente della camera penale modenese, Roberto Ricco e per la camera penale di Bologna, l'avvocato Luca Sebastiani.

"E' una situazione di oggettiva difficoltà sia per i detenuti che per il personale penitenziario, che vivono un e evidente disagio: una struttura che dovrebbe ospitare 372 detenuti ne ospita 576, con organico insufficiente di polizia penitenziaria, educatori, psicologi e sanitari. Sono luoghi che dovrebbero essere di riabilitazione, ma calpestano la dignità dell'individuo", ha detto Mezzetti. Per Conti, che intende visitare tutte le carceri della regione, "è una questione di civiltà immaginare all'interno di questi centri di detenzione momenti di formazione, dignità e possibilità di riscatto per i detenuti". Carceri in queste condizioni, "sovraffollate e con una percentuale altissima di tossicodipendenti e altrettanto alta di stranieri che non hanno documenti" generano "una grande sperequazione e violazione dei diritti". La Regione, ha detto, vuole mettere in atto un protocollo sulle carceri "con potenziamento dell'assistenza sanitaria e investimenti seri formazione e reinserimento sociale".

"La visita alla Casa circondariale di Modena e quella di mercoledì a Bologna - dice Sebastiani - rappresentano un'iniziativa importante, fortemente voluta dall'assessora Isabella Conti, alla quale siamo contenti di aver contribuito e partecipato. Quella carceraria è una vera e propria emergenza che da anni le camere penali chiedono che entri nell'agenda politica, anche regionale, ed in questo senso non possiamo che apprezzare che il presidente De Pascale abbia scelto di presenziare personalmente alla prima di queste visite e promuovere l'iniziativa annunciata in questi giorni dall'assessore Conti, sulla quale siamo senz'altro pronti a collaborare".



