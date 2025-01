Lancia computer dal secondo piano della Sala Borsa, arrestato

Poco prima delle 14 un 45enne di origine nigeriana, frequentatore abituale della SalaBorsa (la biblioteca pubblica di piazza del Nettuno a Bologna), che in quel momento si trovava all'ultimo piano della struttura, ha dato in escandescenze. L'uomo ha afferrato il monitor di uno dei computer della biblioteca, a disposizione del pubblico, che poi ha lanciato sulla piazza coperta al piano terra e ha preso il carrello delle pulizie, che ha scagliato a terra, rompendolo.

Subito dopo ha colpito l'addetta alle pulizie in servizio in quel momento. I primi a intervenire sono stati gli addetti alla sicurezza della biblioteca, che hanno provato a fermarlo, ma solo con l'arrivo degli agenti della polizia il 45enne è stato bloccato a terra e arrestato. L'uomo, che ha alle spalle diversi precedenti per resistenza e un avviso orale del Questore, quando ha visto gli agenti ha cercato di dimenarsi, ma senza riuscirci.

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e domani verrà giudicato per direttissima.



