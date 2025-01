Ferrara rilancia l'art bonus per il restauro di due statue

Le statue di Niccolò III e Borso d'Este necessitano di urgenti lavori di restauro, la spesa complessiva si aggira attorno agli 85mila euro e per far fronte agli interventi il Comune di Ferrara rilancia l'Art Bonus. Già nel 2024 la Giunta aveva approvato l'iniziativa di Art Bonus, che introduce un credito d'imposta a favore dei cittadini, persone fisiche o giuridiche, che effettuano una erogazione liberale destinata a interventi di manutenzione, restauro, protezione di beni culturali.

I due monumenti, provati dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento e dall'usura del tempo hanno bisogno di cure.

L'intervento per il monumento a Niccolò III è stimato in 45.000 euro e sarà il primo da realizzare, mentre quello per il monumento a Borso d'Este ammonta a 40.000 euro.

"Auspichiamo che la risposta della città a questa nuova iniziativa di Art Bonus per la tutela e la valorizzazione del patrimonio possa essere straordinaria come già avvenuto per il restauro della statua del Savonarola e dell'Acquedotto monumentale. Ogni donazione sarà un tassello fondamentale per ridare nuova vita a questi simboli della nostra città", dice l'assessore ai Beni Monumentali, Marco Gulinelli.



