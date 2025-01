Export in calo dello 0,5% nel terzo trimestre del 2024

Nell'estate del 2024 le esportazioni dell'Emilia-Romagna sono calate dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, attestandosi a poco meno di 20,1 miliardi: il 13,7% dell'export nazionale. È quanto emerge dai dati di Unioncamere Emilia-Romagna, che confermano come la regione sia la seconda in Italia per quota export nazionale.

Crescono del 16,9% le vendite all'estero di agricoltura, silvicoltura e pesca e anche industria alimentare e bevande sono in territorio positivo (+6,8%). Soffrono le industrie della moda (-1,7%) e soprattutto l'industria tessile (-10,9%),.

L'abbigliamento perde l'1,6%, la pelletteria cresce dell'1,2%.

Peggiora l'andamento della piccola industria del legno e del mobile (-9,8%).

Accelerano chimica, farmaceutica e materie plastiche, salite del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e si registra un boom dei prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+37,2%). Si riduce il calo (-3%) per l'industria della lavorazione di minerali non metalliferi. Macchinari e apparecchiature, che rappresentano oltre un quarto dell'export regionale complessivo, hanno subito una nuova flessione del 5,7%. Rallenta la crescita dei mezzi di trasporto (+3,8%), il secondo comparto per dimensioni dell'export emiliano-romagnolo.

L'aggregato delle altre industrie manifatturiere ha perso il 16,3%.

Le esportazioni verso l'Unione europea, che rappresenta il 51,4% del mercato dell'Emilia-Romagna, sono calate dell'1,3%.

Calo meno marcato per quelle destinate ai soli mercati dell'area euro (-0,3%). Scendono Germania (-1,4%) e Francia (-4,2%), vola la Spagna (8,1%).

Tra i Paesi che non fanno parte dell'Ue, le vendite verso la Russia sono cresciute in doppia cifra (+14,2%), mentre calano quelle verso la Turchia (-2,8%). Rallenta la crescita dell'export verso il Nordamerica (+0,9%), con gli Stati Uniti in crescita del 3%. I mercati asiatici perdono lo 0,7%, rallenta il Medio Oriente (+4,7%) mentre l'export sull'India scende del 5,9% e quello su Cina, Hong Kong e Macao del 6,6%.



