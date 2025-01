Disegni di Carlo Zinelli e Fausto Gilberti in mostra a Modena

I disegni di Carlo Zinelli, artista "irregolare" le cui opere tornano a Modena dopo quasi dieci anni, dialogano con quelli di Fausto Gilberti, pittore, disegnatore e autore di libri per adulti e bambini, in una mostra a cura di Andrea Lo Savio e promossa dal Comune di Modena. "Carlo Zinelli, disegno dunque sono / Fausto Gilberti, disegno quando posso" è il titolo dell'esposizione che inaugura sabato 25 gennaio, alle 17.30, aprendo il programma 2025 delle esposizioni nel complesso di San Paolo.

Dopo le opere di Zinelli, che tornano in città dopo quasi dieci anni dalla partecipazione al Festivalfilosofia 2015, in dialogo con i disegni di Gilberti, in calendario ci sono, infatti, "Dov'è la tavola dei colori?!!", viaggio surrealista in una cinquantina di opere del maestro Mac Mazzieri (a cura di Anima&Colors, dal 28 marzo al 20 giugno); la mostra collegata a Dig, Festival del giornalismo d'inchiesta che, dal 25 settembre, porterà al San Paolo i lavori dell'artista, ancora non rivelato, che rappresenterà il nuovo "watchdog" e, infine, "Carlo Mattioli. Colors" con le opere del maestro modenese in esposizione dal 25 ottobre. Il programma è stato annunciato dall'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.

La mostra di disegni, aperta fino al 2 marzo, tesse un filo tra i due artisti: Carlo Zinelli (1916-1974), che era stato contadino, macellaio, soldato, e Fausto Gilberti, artista colto che nelle sue tante pubblicazioni spiega il lavoro di altri artisti che hanno fatto la storia con linguaggi difficili rendendoli semplicissimi.



