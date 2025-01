Bus si schianta contro stazione Mediopadana ed esplode, 2 feriti

Tragedia sfiorata alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia dove un autobus di Seta si è schiantato contro la pensilina nei pressi dell'ingresso dello scalo alta velocità, progettato da Santiago Calatrava, ed è esploso. Due i feriti: il conducente - che non risulta essere in pericolo di vita - e una donna che era nei paraggi, la quale si è tagliata ad una mano coi vetri dei finestrini. L'incidente ha innescato l'esplosione della bombola posizionata proprio sulla parte alta del mezzo ibrido e alimentato a metano.

Fortunatamente il bus del trasporto pubblico era vuoto. A bordo c'era solo il conducente. È stato lui stesso a dare l'allarme. L'uomo, 57 anni, è stato portato all'Arcispedale Santa Maria Nuova.

Sul posto oltre alle ambulanze, anche i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Municipale che si sta occupando del caso.

Stando a quanto ricostruito, il conducente avrebbe effettuato una manovra errata (forse a causa di un malore, come si ipotizza al momento), andando troppo sotto la pensilina che ha schiacciato il mezzo causando l'esplosione della bombola a metano, portando la rottura dei finestrini per la decompressione.



