Trappola sul sito di incontri, 25enne rapinato da tre ragazzi

Aveva contattato un ragazzo su un sito di incontri online e si erano dati appuntamento per vedersi, vicino alla stazione di Rolo, nella Bassa reggiana. Un incontro che però si è rivelato un incubo per un 25enne reggiano: dopo essere stato convinto dall'interlocutore ad appartarsi in un sottopasso, si sono presentati altri due giovanissimi, tutti e tre lo hanno poi immobilizzato per poi rubargli portafoglio, cellulare, cuffie, orologio e due anelli.

Tutto è accaduto lo scorso agosto.

La vittima, spaventata, ha chiesto ai tre che gli fosse restituito almeno il telefono, ma loro lo avrebbero ricattato chiedendo in cambio denaro: il 25enne ha allora consegnato il suo bancomat con il pin. Uno di loro si è quindi allontanato per effettuare un prelievo di 100 euro e alcuni acquisti online, per poi riconsegnare al ragazzo carta e documenti prima di dileguarsi.

Dopo la denuncia ai Carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere e al numero di cellulare, i militari sono riusciti a risalire a due degli aggressori, un 19enne e un 20enne che sono stati denunciati per rapina. Le indagini proseguono per individuare il terzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA