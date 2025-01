Crediti fiscali inesistenti per 1 milione, 2 denunciati da Gdf

La Guardia di Finanza, al termine di un'indagine condotta nei confronti di un'azienda del territorio piacentino, ha denunciato il legale rappresentante ed il direttore tecnico per il reato di indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti o non spettanti. Le Fiamme Gialle, in una nota, spiegano di aver accertato la totale inesistenza di crediti fiscali del valore di 1 milione di euro, fraudolentemente maturati dalla società grazie a un'operazione di acquisto di beni strumentali fatti rientrare, pur senza averne titolo, nell'ambito dei cosiddetti "investimenti nel Mezzogiorno".

L'azienda piacentina, per conseguire tale beneficio connesso all'acquisto di un'attrezzatura da lavoro, aveva infatti trasferito, solo sulla carta, la propria sede legale in un comune del sud Italia, senza mai conferirvi la nuova attrezzatura acquistata e dissimulando anche l'impiego in loco di proprio personale dipendente.

A seguito dell'operazione condotta dai finanzieri emiliani è stato possibile il recupero integrale dei crediti inesistenti dichiarati e indebitamente compensati dalla società. Questa, infatti, ha deciso di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, riversando nelle casse erariali 150.000 euro, importo esattamente corrispondente al credito illecitamente utilizzato in compensazione di altri debiti in sede di dichiarazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA