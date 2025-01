Carol Rama espone 'Unique multiples' a Villa delle Rose

Il MamBo-Museo d'Arte Moderna di Bologna presenta dal 25 gennaio al 30 marzo nella sede di Villa delle Rose la mostra 'Carol Rama. Unique Multiples', a cura di Elena Re, un'esposizione realizzata in collaborazione con Jacobacci & Partners, nell'ambito del progetto Fuorisede, che rientra in Art City Bologna 2025, il programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera. Ideata e realizzata per gli spazi espositivi di Villa delle Rose, 'Unique Multiples' intende mettere in luce l'importante corpus di multipli prodotto da Carol Rama tra il 1993 e il 2005 con Franco Masoero Edizioni d'Arte-Torino e proveniente dalla Collezione Franco Masoero e Alexandra Wetzel.

In questa esperienza durata molti anni, esplorando il multiplo l'artista ha ripercorso tutti i grandi temi che compongono il suo mondo, e la mostra intende attraversare questi stessi territori. La vita e le passioni di Carol Rama entrano dunque in scena. Da una sala all'altra, personaggi, seduzioni, feticci, idilli si alternano e ricostruiscono una storia. Al tempo stesso, queste figure sono frutto di un'alchimia nata dall'incontro tra sapienza tecnica e dimensione poetica. Da questa opera emerge la complicità con l'editore-stampatore, che ha lasciato all'artista tutto lo spazio per un'espressività scatenata, priva di regole. E dunque, 'Unique Multiples - multipli unici': multipli pensati dall'artista con la stessa intensità dei pezzi unici. Per questo motivo, un medesimo soggetto talvolta viene proposto in mostra anche con un intervento pittorico realizzato a mano sul foglio stampato, oppure viene accostato a un esemplare di prova, per essere colto nella singolarità di ogni sua declinazione. L'arte moltiplicata esce così da ogni schema e diventa testimonianza della infinita libertà di Carol Rama.



