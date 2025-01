'Cantautori su Marte', a Modena incontri su canzone d'autore

Cristina Donà, Davide Toffolo, voce e chitarra di Tre Allegri Ragazzi Morti, e Fast Animals & Slow Kids sono gli artisti che daranno vita alla nona edizione di 'Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d'autore', al via alla Tenda di Modena giovedì 30 gennaio.

Tre appuntamenti, dopo l'anteprima di novembre con il cantautore siracusano Marco Castello, per fare il punto sulla canzone d'autore tra esibizioni live e dialoghi con il pubblico.

Tutti gli eventi si svolgeranno di giovedì, alle 21.30, con ingresso libero e gratuito: Cristina Donà il 30 gennaio, Fast Animals & Slow Kids il 6 marzo, Davide Toffolo il 3 aprile.

'Cantautori su Marte', spiega il direttore artistico Corrado Nuccini, celebra il valore della parola nella musica, esplorando la figura del cantautore, un termine unico della lingua italiana, senza equivalenti diretti in altre lingue.

Cristina Donà è una delle voci più originali della scena musicale italiana e nel suo percorso artistico, iniziato negli anni Novanta, ha reinventato il modello di interprete e autrice nell'ambito della musica rock, diventando punto di riferimento e ispiratrice per nuove generazioni di musicisti e riuscendo a conquistarsi il plauso di artisti come Robert Wyatt, con il quale ha collaborato, David Byrne e Peter Walsh (produttore, tra gli altri, di Peter Gabriel e Simple Minds). I Fast Animals & Slow Kids, nati a Perugia nel 2008, miscelano post-punk e rock alternativo con testi diretti ed energia contagiosa: il 25 ottobre è uscito 'Hotel Esistenza', il loro settimo album in studio, frutto di tre anni di lavoro. Davide Toffolo, autore di fumetti e musicista, nel 2000 ha fondato 'La tempesta dischi', etichetta che dà voce a molti artisti della scena indipendente italiana: nella serata modenese presenterà 'Tre Allegri Ragazzi Morti Fan Art', mostra che raccoglie le opere prodotte dai fan del gruppo.



