A Bologna il cinema all'Ospedale Maggiore come cura

Il CineCare è quel Cinema che per la sua "forma" risolleva e allieta, e che per un suo composto narrativo rafforza le capacità a riparare angosce e situazioni difficili. La forza di alcune sequenze filmiche aiuta la decisione e stili di vita più affermativi, importanti per ognuno. A Bologna, il progetto CineCare, promosso dall'Associazione A.P.U.N. col coordinamento della professoressa Beatrice Balsamo, si svolge nell'aula magna dell'Ospedale Maggiore con il patrocinio del Comune di Bologna e dell'Ausl di Bologna. I prossimi appuntamenti, a ingresso gratuito, sono per lunedi 3 febbraio alle 16.15 per la visione del film "Al tuo ritorno" diretto da William Dieterle nel 1944 e per lunedì 3 marzo sempre alle 16.15 per "Soldati a cavallo", film western del 1959 con la regia di John Ford.

Nel primo, Zachary Morgan e Mary Marshall si incontrano su un treno e avvertono immediatamente un'attrazione reciproca.

Tuttavia, sia Zach che Mary si stanno nascondendo importanti segreti: lui è un veterano di guerra traumatizzato, e lei è una detenuta. Nel secondo, durante la Guerra Civile americana, un medico pacifista e un colonnello dell'Unione cercano di superare le reciproche differenze allo scopo di combattere l'esercito confederato. CineCare nasce per umanizzare le cure e creare un ponte tra degenti, familiari, personale ospedaliero e cittadini.

Grazie al potere del cinema, CineCare si propone di trasformare le difficoltà legate alla malattia in esperienze arricchenti e condivise, in un contesto pensato per valorizzare l'umanità e il contatto emotivo.



