Incidente nel Modenese, grave una famiglia di sei persone

BOLOGNA, 22 GEN - Un auto con a bordo una famiglia, due adulti e quattro bambini, è finita fuori strada ieri sera verso le 19.15 a Canaletto di Finale Emilia (Modena), all'incrocio della via per Modena con via Ceresa e per tutti è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti e la polizia locale per i rilievi, oltre a due automediche, cinque ambulanze Un bambino di due anni è in terapia intensiva, prognosi riservata, al Policlinico. Con lui altri due ragazzini di 10 anni. È invece in Pediatria, con 30 giorni di prognosi, una sorella di 12 anni. I genitori, 33 anni il padre e 31 la madre, residenti a Cento (Ferrara) sono a Baggiovara, in terapia intensiva.

