Giovanni Lindo Ferretti esordisce nel mondo del fumetto

L'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita domani, giovedì, la presentazione di 'Tanno' (saldaPress, 2024), l'esordio nel mondo del fumetto di Giovanni Lindo Ferretti, voce, corpo e pensiero di progetti musicali iconici come Cccp-Fedeli alla linea, Csi, Pgr. Un'occasione per ascoltare dalla voce degli autori, Ferretti e Michele Petrucci, il racconto di come è nato e si è sviluppato il progetto del graphic novel. A dialogare con loro, alle 17, Enrico Fornaroli, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, e Otto Gabos, autore di fumetti e docente nella stessa Accademia.

Con 'Tanno', Ferretti intreccia le tappe della sua vita pubblica - la musica, il pensiero, la poesia - con una dimensione più intima e spirituale, ispirata ai luoghi della sua infanzia e al suo profondo amore per i cavalli. Tanno, diminutivo affettuoso di Tancredi, è il cavallo al centro di questo racconto, e attraverso la parabola del suo rapporto con l'animale Giovanni Lindo Ferretti guida alla scoperta del suo mondo interiore e del legame profondo con la propria terra e le proprie origini. Ad accompagnarlo nel racconto, i disegni di Michele Petrucci - già autore della biografia dedicata a Reinhold Messner e presente nel catalogo saldaPress con la fiction storica incentrata sull'architetto romano Vitruvio - che ha proposto a Ferretti questa nuova sfida.

Giovanni Lindo Ferretti, nato a Cerreto Alpi (Reggio Emilia) nel 1953, è considerato uno dei padri del punk italiano e ha al suo attivo diverse pubblicazioni tra cui Reduce, Bella gente d'Appennino, Barbarico, Non invano, Óra. Difendi, conserva, prega. Michele Petrucci vive e lavora a Fano, ha pubblicato dieci libri a fumetti come autore unico e dal 2013 scrive brevi racconti a fumetti per La Lettura, supplemento domenicale de Il Corriere della sera, e per il settimanale Internazionale.





