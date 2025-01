Sabrina Simoni lascia il Piccolo Coro dell'Antoniano

Sabrina Simoni lascia la direzione del Piccolo Coro dell'Antoniano 'Mariele Ventre' di Bologna.

L'annuncio su un post di Instagram nel sito Zecchinodoro.

"Questo è un grazie speciale - si legge nel post - grande quanto 30 anni di musica, professionalità, emozioni. Un grazie che è anche un saluto, colmo di affetto e gratitudine".

"Grazie a Sabrina Simoni - continua il testo - che, in Antoniano, sulla scia di Mariele Ventre, con dedizione e grande preparazione, ha saputo dare in questi anni valore e qualità al #PiccoloCoro, con una sua peculiare impronta espressiva.

Centinaia di bambine e bambini, con le loro famiglie, sono cresciuti insieme a lei nel canto. Le auguriamo tante nuove bellissime soddisfazoni per i suoi progetti futuri".

Sabrina Simoni subentrò, giovanissima, alla storica direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano Mariele Ventre, scomparsa nel dicembre del 1995.



