Morto Beatrice: Luca Carboni e museo Bologna, 'Ci mancherai'

"È con grande commozione che ci stringiamo attorno alla famiglia di Luca Beatrice, da sempre grande amico del Museo nonché curatore della mostra 'Rio Ari O - Luca Carboni 40 anni tra musica e arte'. Ci mancherai, Luca...".

Con queste parole il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna ricorda su Facebook il critico d'arte morto a Torino a 63 anni, con un post che è stato subito condiviso sul social dallo stesso Luca Carboni.

Luca Beatrice ha curato l'esposizione dei disegni, schizzi e dipinti di Carboni, aperta il 22 novembre e in programma al Museo della musica fino al 9 febbraio. La mostra racconta in una cinquantina di opere il volto inedito del cantante e artista bolognese, a quarant'anni dall'uscita del suo primo disco '...Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film'. Una sinergia tra musica e arte visiva, quella messa in risalto da Beatrice, che mostra un percorso creativo inedito e parallelo, spesso intrecciato a quello musicale, dato che molti album di Luca Carboni si sono accompagnati ad una produzione fatta di quadri, disegni, progetti e schizzi che raccontano il processo creativo dietro ogni brano, concerto o tour.



