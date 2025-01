Incidente nel Reggiano, muore 85enne, grave donna incinta

Una donna di 85 anni morta e una 31enne in stato di gravidanza ferita grave. È il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 18.30 a Quattro Castella, nel Reggiano. Stando a quanto ricostruito, l'anziana - forse a causa di un malore - avrebbe invaso la corsia alla guida della sua auto, andando a scontrarsi con un'altra vettura condotta da una donna incinta, in via Togliatti, nella frazione di Orologia. L'85enne è morta sul colpo, mentre la 31enne è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma per un trauma spinale. Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica.



