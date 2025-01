Furgone tampona camion in A13 nel Ferrarese, un morto e code

FERRARA, 21 GEN - Un incidente mortale si è verificato questa mattina poco dopo le 6 sull'autostrada A13 Bologna-Padova nei pressi del casello di Ferrara Nord. Nello schianto ha perso la vita un autotrasportatore di 66 anni di origine bosniaca. La vittima era alla guida di un furgone e avrebbe tamponato un camion davanti a sé in direzione Bologna.

Sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare. Si sono formati diversi chilometri di coda, almeno nove inizialmente con rallentamenti e disagi alla viabilità.

Sulla morte del 66enne è stata aperta un'indagine per omicidio stradale. Indagato il conducente del mezzo pesante, un cittadino di origine slovacca di dieci anni più giovane della vittima. Da una prima ricostruzione, il camion, uscendo dall'area di servizio, si sarebbe immesso direttamente in prima corsia di marcia senza dare la precedenza. Questo avrebbe causato lo scontro con il furgone e provocato la morte del 66enne.

