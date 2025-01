Alluvione: Curcio, su indennizzi più risorse che richieste

BOLOGNA, 21 GEN - "Il tema delle risorse è un tema all'ordine del giorno. Però alcune volte il dibattito sulle risorse è quasi fuorviante, nel senso che si ragiona sulle risorse ma poi abbiamo delle cose urgenti che si possono fare anche con le risorse date. Come il tema degli indennizzi: non è un tema di risorse, abbiamo più risorse rispetto a quelle che noi oggi riusciamo a erogare. Quindi io credo che dobbiamo fare i passi giusti con le risorse che si hanno". Lo ha detto Fabrizio Curcio, neo commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna in un punto stampa a Faenza (Ravenna) rispondendo a una domanda sull'adeguatezza delle risorse stanziate.

"Abbiamo delle cose da fare che si possono fare con le risorse che ci sono - spiega Curcio - e ovviamente piani più ampi che hanno necessità di un ragionamento e di risorse più ampie. Ma oggi parliamo delle cose che possiamo fare subito sulle quali le risorse, credo, non manchino. Non è un tema di risorse se non riusciamo a partire con delle opere urgenti".

"Non è che avere i soldi è solamente il primo problema, poi dobbiamo avere anche la capacità operativa, tecnica e amministrativa di metterle a terra quelle risorse", conclude.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA