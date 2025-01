Scuola: interrogazione della Lega, a Carpi libro di testo contro Salvini

ROMA, 20 GEN - "Basta con la becera propaganda nei libri di scuola. Ultimo caso è quello di un libro adottato presso il liceo 'Fanti' di Carpi - segnalatomi dal consigliere comunale della Lega di Carpi Giulio Bonzanini, che ringrazio - che descrive Matteo Salvini come il ministro dalle 'peggiori politiche'. Chi stabilisce questo? Si è superato ogni limite: presenterò un'interrogazione parlamentare per denunciare questi fatti indegni". Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione che ha postato sui social e divulgato la foto della pagina del libro di testo in questione. "Sono sempre più numerosi i casi di docenti e dirigenti scolastici che consentono, se non proprio promuovono, libri di testo sfacciatamente di parte e pregni di propaganda politica. Per noi tutto questo è intollerabile: ci opporremo in ogni modo contro questa manipolazione dei nostri studenti", continua.

