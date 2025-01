Pugilato: l'11 aprile a Ferrara il Tricolore dei Welter

Si svolgerà il prossimo 11 aprile sul ring del PalaHilton di Ferrara il campionato italiano dei pesi welter fra il campione in carica Michele De Filippo, 33enne fighter pugliese, e lo sfidante ferrarese Antonio Licata, 25enne tuttora imbattuto. L'organizzazione sarà a cura della Promoboxe di Mario Loreni, con il patrocinio della federazione pugilistica italiana. Sarà una classica sfida tra un pugile con forza fisica e temperamento, e che va all'attacco, come De Filippo, e un altro che punta sulla tecnica e la precisione, e che cerca quindi di non sprecare colpi.

Nella stessa riunione è previsto anche il match per il titolo europeo femminile Leggeri, che Pamela Malvina Noutcho metterà volontariamente in palio contro una sfidante ancora da designare.



