Nsc, 'ristrutturazione e più organico per la caserma Panzacchi'

Il Nuovo sindacato carabinieri Emilia-Romagna, dopo una visita segnala "le gravi condizioni" della caserma Panzacchi di Bologna: "Si presenta come una struttura obsoleta e logorata, con evidenti segni di degrado. In alcune zone, la sicurezza del personale è compromessa da crepe strutturali e tetti pericolanti, tanto che ampie aree dell'edificio sono state transennate per evitare accessi a luoghi ormai pericolosi".

Alla visita erano presenti per il sindacato il segretario generale regionale Giovanni Morgese, il vicario Andrea Di Virgilio e il dirigente Vittorio La Porta. "Nonostante da decenni esista un progetto di ristrutturazione approvato dal Comando generale, gli interventi non sono mai stati avviati, e i fondi stanziati, seppur elevati, perdono anno dopo anno il loro valore d'acquisto a causa dei ritardi accumulati", spiegano "L'urgenza di un intervento di ristrutturazione è stata recentemente sottolineata anche da Autorevoli esponenti politici del capoluogo regionale. Il benessere del personale è cruciale per mantenere alta la qualità della sicurezza garantita alla cittadinanza". In questa prospettiva, il sindacato auspica che "il nuovo progetto preveda una riorganizzazione completa, con la creazione di nuovi alloggi di servizio per il personale e camerate più ampie, rispettando le esigenze femminili e quelle di un comando sempre più sovraccarico di lavoro". Altro tema, il personale: per Nsc serve almeno il doppio del personale attualmente disponibile "per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza della cittadinanza e per affrontare le sfide quotidiane che il territorio bolognese richiede".



