Aggressione al personale sanitario, arrestato dalla polizia

REGGIO EMILIA, 20 GEN - Un 29enne italiano è stato arrestato dalla polizia a Reggio Emilia per aver insultato e aggredito personale sanitario, al pronto soccorso dell'arcispedale Santa Maria Nuova. È successo intorno alle 4 del mattino di domenica. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno bloccato il 29enne, con difficoltà. L'uomo è stato portato nei locali della Questura dove, in virtù del nuovo decreto-legge, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di lesioni aggravate agli operatori sanitari, in attesa della convalida.

