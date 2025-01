Incendio in una casa nel Reggiano, muore 90enne intrappolato

REGGIO EMILIA, 19 GEN - Un anziano è morto intrappolato in un incendio scoppiato nella sua abitazione di Poviglio, nella Bassa Reggiana. Ferita anche la moglie. È successo poco dopo le 15 in una zona residenziale. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e i carabinieri che indagano per ricostruire l'accaduto.

La vittima aveva 90 anni. L'anziano, in base a quanto emerso, è rimasto intrappolato nell'abitazione avvolta dalle fiamme che sono scaturite probabilmente, stando alle prime indagini, dal malfunzionamento della stufa a pellet. La moglie, una donna di 83 anni, è riuscita a scappare fuori e mettersi in salvo ma è rimasta ustionata al volto e alle mani. La donna è stata trasportata all'ospedale Civile di Parma dov'è attualmente ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile ed è sotto sequestro per ulteriori accertamenti dai carabinieri che indagano sull'accaduto.

