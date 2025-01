Giovani palestinesi sotto Comune Bologna, 'via nostra bandiera'

BOLOGNA, 19 GEN - Togliere la bandiera palestinese dalla facciata del Comune di Bologna, "per rispetto di tutti i martiri". Lo grida Daud, 26 anni, della Cisgiordania, portavoce dei Giovani palestinesi che stanno manifestando sotto Palazzo d'Accursio, dopo la decisione del sindaco Matteo Lepore di esporre anche la bandiera di Israele insieme a quella della Palestina e della Pace dopo la notizia della tregua tra Israele e Hamas. In piazza stanno manifestando in circa 300-400. I giovani hanno anche affisso un manifesto citando Lepore e la vice Emily Clancy come "servi del sionismo".

I Giovani palestinesi si sono dati appuntamento oggi per festeggiare il cessate il fuoco, seppur temporaneo, col rilascio dei prigionieri palestinesi e degli ostaggi israeliani. "Per celebrare la vittoria della resistenza del popolo di Gaza".

Sventolano in piazza, sotto alla fontana del Nettuno, tante bandiere palestinesi.

