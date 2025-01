Sul Comune di Bologna la bandiera di Israele accanto a quelle di Palestina e Pace

BOLOGNA, 18 GEN - Il Comune di Bologna, in occasione dell'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi, ha esposto questa mattina sulla facciata di Palazzo d'Accursio la bandiera israeliana accanto a quella palestinese e a quella della Pace, precedentemente esposte anche tra alcune polemiche. Le tre bandiere - fa sapere il Comune - saranno posizionate, a partire da lunedì, sulla balconata della Sala Rossa, al posto dello striscione "Cessate il fuoco ora".

"Quando abbiamo esposto la bandiera della Palestina accanto a quella della Pace dalle finestre di Palazzo D'Accursio avevamo chiesto che si fermasse il massacro e che tutti i rapiti tornassero a casa. Mi ero preso l'impegno che qualora il Governo israeliano avesse fermato le azioni militari e riaperto il fronte del dialogo, accanto avremmo esposto anche quella israeliana e così abbiamo fatto". Così Matteo Lepore annuncia la decisione di esporre la bandiera di Israele accanto a quella della Palestina e della Pace sulla facciata del Comune, decisione che fu oggetto di diverse polemiche. "Quello che sta accadendo in queste ore accende in tutti noi una speranza concreta che potrà essere tale solo se si metterà al centro il rispetto dei diritti e della vita umana prima di ogni altra cosa - spiega il sindaco - Gaza e le città palestinesi distrutte andranno ricostruite e restituite ai Palestinesi, servirà per questo l'impegno della comunità internazionale. Il Comune di Bologna proseguirà nel proprio lavoro di promozione della pace e della non violenza, che ho voluto anche rafforzare con una delega specifica all'assessore Daniele Ara, quando il 24 febbraio prossimo in Cappella Farnese ospiterà l'Assemblea regionale degli Enti locali per la Pace. 'Come Artigiani di Pace' è un evento che ha l'obiettivo di discutere e co-progettare un percorso comune a livello nazionale tra gli enti locali, ma anche di ricordare a vent'anni dalla sua scomparsa il sindaco Renzo Imbeni, tra i fondatori del coordinamento nazionale".

