Aperto il 46/o Sigep, salone pasticceria più grande di sempre

Si è aperto, alla Fiera di Rimini, Sigep, il salone dedicato ai professionisti del gelato, della pasticceria, della panificazione artigianale, della pizza e del caffè giunto in programma nella città romagnola sino al 22 gennaio. Giunta alla 46/a edizione la kermesse - che ha come 'Guest Country', ossia Paese ospite l'Arabia Saudita - sarà la più grande di sempre con una superficie di 138.000 metri quadrati di esposizione, 1.300 brand espositori e la partecipazione di oltre 3.000 buyer internazionali.

Al taglio del nastro hanno preso parte il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il presidente di Ieg-Italian Exhibition Group organizzatrice dell'evento, Maurizio Ermeti, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l'assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Stoppani e il presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas.

"Quarantasei edizioni - osserva Ermeti, padrone di casa - sono un grande orgoglio per noi, perché raccontano la storia di come Ieg stia evolvendo. Sigep nasce nel 1980 con lo scopo di sostenere la categoria artigiana per l'attività estiva: allora c'erano 180 espositori e la fiera occupava uno spazio grande quanto uno solo dei nostri padiglioni attuali. Oggi - conclude - Sigep è una fiera internazionale che pone Rimini al centro di un network globale, un network che abbiamo portato nel mondo grazie alle nostre società, Sigep Asia a Singapore e Sigep China a Shenzen".

Il salone riminese, ha sottolineato il ministro Lollobrigida, "rappresenta una vetrina d'eccellenza per uno dei settori più dinamici dell'agroalimentare italiano. È fondamentale consolidare il percorso di internazionalizzazione che abbiamo intrapreso, rafforzando la nostra presenza sui mercati esteri e individuando nuovi sbocchi commerciali. Proseguiamo con determinazione per potenziare l'export - argomenta - e affermare la leadership dell'Italia in questi settori. Investire nelle eccellenze italiane - conclude - significa accrescere la competitività delle nostre imprese e promuovere il nostro modello agroalimentare, uno dei pilastri economici del Sistema Italia".



