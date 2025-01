Un ponte culturale tra Italia e Siria, il 21 convegno online

Un ponte che unisce culture e popoli, affrontando il patrimonio culturale siriano attraverso una pluralità di prospettive. E' l'obiettivo del convegno che si terrà online il 21 gennaio, dal titolo 'Prospettive di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siriano come bene comune dell'umanità', organizzato dall'Università degli Studi di Parma, di Bologna e dal comando Carabinieri tutela del patrimonio culturale, unitamente all'Heritage International Institute, nell'ambito della Settimana della cultura siriana in Italia.

L'iniziativa vedrà la partecipazione dell'ambasciatore d'Italia a Damasco, Stefano Ravagnan, che aprirà e chiuderà la Settimana. Con un approccio multidisciplinare, tutte le università italiane e alcune organizzazioni esploreranno temi legati alla tutela, alla valorizzazione e alla resilienza del patrimonio tangibile e intangibile, nonché alla cooperazione per lo sviluppo sostenibile e il rilancio dell'economia nel Paese.

Al termine della settimana, l'Heritage International Institute adotterà un rapporto nel quale confluiranno le proposte di programmi culturali ed accademici di tutte le Università ed associazioni partecipanti da presentare ai vertici politici per una loro realizzazione in Siria, grazie anche alla collaborazione di una task force speciale appositamente creata.





