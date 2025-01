Tre prelievi multiorgano in quattro giorni a Cesena

Inizio d'anno da record all'ospedale Bufalini di Cesena, dove in quattro giorni sono stati effettuati tre prelievi multiorgano che hanno permesso a nove persone in lista di ricevere un trapianto salvavita.

Complessivamente sono stati prelevati due cuori, tre fegati, sei reni, sei cornee, segmenti vascolari, valvole cardiache e lembi di cute.

La lunga e complessa 'maratona', resa possibile grazie alla generosità di tre pazienti deceduti nell'Unità operativa di anestesia e rianimazione, diretta dal professor Vanni Agnoletti, è iniziata nella mattina dell'8 gennaio e si è conclusa nella mattina dell'11 gennaio.

Le operazioni hanno visto il coinvolgimento di decine di professionisti tra medici specialisti, chirurghi, anestesisti rianimatori e personale tecnico infermieristico di terapia intensiva e di sala operatoria.

"Ringrazio tutti i professionisti che hanno lavorato ininterrottamente impegnandosi in questo autentico 'tour de force' - ha detto il direttore del Presidio ospedaliero Marisa Bagnoli - Al contempo rivolgo un gradissimo grazie ai donatori e alle loro famiglie. Grazie alla loro generosità e sensibilità altre persone oggi hanno una nuova possibilità di vita". Nel 2024 all'ospedale Bufalini, che è sede del Trauma Center dell'Ausl Romagna per il trattamento della patologia traumatica maggiore, sono stati effettuati 73 prelievi di organi, un dato in aumento rispetto al 2023 dove gli organi prelevati erano stati 62.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA