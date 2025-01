Si finge un bancario per truffare imprenditore, denunciato

Si è finto un operatore di banca per truffare un imprenditore ma è stato scoperto e denunciato.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha denunciato un uomo ritenuto responsabile dei reati di frode informatica, accesso abusivo a sistema telematico e sostituzione di persona.

Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato e restituito al legittimo proprietario 14mila euro illecitamente sottratti.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari della tenenza di Cento, a seguito della denuncia presentata dall'amministratore di una società della città, è stato individuato un soggetto che, "sostituendosi" all'istituto di credito in cui l'impresa ha acceso un conto corrente, ha inviato sul telefono dell'imprenditore un sms nel quale segnalava l'avvenuto addebito sul rapporto bancario di un'operazione sospetta.

Dopo una serie di contatti telefonici tra il denunciante e l'autore dell'illecito (qualificatosi come operatore del servizio clienti della banca), quest'ultimo è riuscito a ottenere i dati relativi al conto della società. I dati sono serviti per accedere da remoto e sottrarre fraudolentemente la somma di 14mila euro. L'amministratore dell'impresa, dopo aver appreso dal reale servizio clienti della propria banca di essere stato truffato, ha denunciato l'accaduto ai militari della tenenza di Cento. Le indagini hanno poi consentito di risalire all'autore, denunciarlo e restituire il denaro all'imprenditore.





