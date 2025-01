Rapinava altri ragazzi, arrestato 17enne a Parma

E' indiziato di almeno due rapine ai danni di coetanei nel centro di Parma: un 17enne è stato arrestato dalla Polizia. Già destinatario di avviso orale del Questore della città emiliana, ospitato in una Comunità per minori e gravato da precedenti penali, è stato individuato e portato nell'istituto penale per minori di Bologna.

Deve rispondere di porto di armi e oggetti atti ad offendere, lesioni e diversi episodi di rapina commessi in concorso con altri soggetti, non ancora identificati. Nel novembre 2024, nel centralissimo viale Mariotti, il 17enne avrebbe accerchiato un ragazzo insieme ad un gruppo di complici, sottraendogli il cellulare e contanti, mentre uno di loro puntava e premeva contro il suo fianco sinistro un coltello.

Qualche giorno dopo, sempre in concorso con altri, la rapina in danno di due giovani non andò a segno per la resistenza di questi. Dopo aver sottratto il cellulare alla ragazza della coppia, il 17enne venne bloccato dall'amico della giovane, che però si prese una testata, una bottigliata e uno schiaffo. Le descrizioni fornite dalle vittime e l'analisi della videosorveglianza hanno permesso alla squadra mobile di individuare il rapinatore. Si tratta di giovane tunisino regolare sul territorio nazionale: in suo possesso è stata trovata una mazza ferrata.



