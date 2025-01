Giovane aggredito da baby gang nel Bolognese

Un giovane di 22 anni è stato aggredito da una 'baby gang' a Casalecchio di Reno (Bologna), in un sottopassaggio pedonale che collega la stazione ferroviaria di Casalecchio Garibaldi al parcheggio di un centro commerciale.

La vittima, che era da sola, è stata accerchiata da tre ragazzini, probabilmente minori, che senza alcun motivo apparente lo hanno colpito a calci e pugni, causandogli varie contusioni e facendolo finire al pronto soccorso.

L'aggressione, verso le 16.30 di ieri, è stata interrotta dall'arrivo di una passante che ha indotto il gruppetto ad allontanarsi. Il giovane è stato poi soccorso dall'autista di un bus Tper che, vedendolo malconcio e sporco di sangue, ha fermato il mezzo per aiutarlo e ha atteso con lui l'arrivo del 118 e dei familiari. L'episodio, sul quale hanno avviato indagini i carabinieri, è stato raccontato dalla madre del ragazzo in un post su Facebook, con la richiesta a eventuali testimoni, che potrebbero avere visto gli aggressori, di farsi vivi con le forze dell'ordine.



