Concerto a Bologna, tre Violoncelli e un solo violoncellista

In attesa di annunciare il cartellone 2025 completo, l'Ensemble Concordanze di Bologna inizia il nuovo anno con un appuntamento tanto insolito quanto interessante dal titolo "3 violoncelli, 1 violoncellista" e sottotitolo "La storia del violoncello in un'ora di concerto".

Domenica 19 gennaio alle 11.30 nel luogo solito del Goethe Zentrum di Via De Marchi, Mattia Cipolli, animatore di Concordanze e violoncellista dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, imbraccerà via via un violoncello barocco, uno classico e uno elettrico.

"Il violoncello - spiega lo strumentista - è uno strumento affascinante e magico nella sua capacità di sedurre per il timbro della voce. Nei secoli il violoncello ha conosciuto tante trasformazioni ed evoluzioni: in questo concerto ripercorreremo la sua storia dagli inizi fino ad oggi, partendo dalla sua emancipazione dal mero ruolo di basso, che traccia una linea fra Bologna (dove nel 1600 Gabrielli e Degli Antonii hanno composto i primi brani per violoncello solo) e Köthen, dove Bach ha composto quel monumento che sono le Sei Suite per violoncello solo".

Ecco dunque in apertura di programma un violoncello barocco col quale Cipolli suonerà il Ricercare primo del 1688 di Domenico Gabrielli cui seguiranno il Preludio, la Sarabanda e la Fuga tratte dalla Quinta Suite in do minore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Con un violoncello moderno l'artista bolognese proporrà poi la Sonata del 1953 di Ligeti, uno dei massimi compositore del Novecento, e "No more, my lawd" composto nel 2024 dallo stesso Cipolli: "Il Novecento - dice ancora l'artista - è il secolo di massima gloria del violoncello, epoca in cui tutti i compositori di rilievo hanno scritto musica per questo strumento, fra cui Ligeti, appunto. Infine, scopriremo come il violoncello possa cambiare ancora pelle, farsi elettrico e dimostrare la sua infinita versatilità, diventando punto di riferimento anche per la creazione di musica elettronica, proiettato nel presente e anche nel futuro".



