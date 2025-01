Panetta, senza la pace l'economia non può prosperare

"Senza pace, l'umanità non può prosperare; né può farlo l'economia". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'incontro Economia e pace: un'alleanza possibile promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il governatore ha elecato i danni e i contraccolpi di ogni conflitto e ha sottolineato come "lo sforzo bellico sostiene la domanda aggregata e può stimolare l'innovazione, ma distorcendone gravemente le finalità. I benefici economici sono però transitori e non eliminano la necessità di riconvertire l'economia una volta concluso il conflitto".



