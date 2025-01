Molesto e aggressivo in ospedale, arrestato a Parma

BOLOGNA, 16 GEN - Molesto e aggressivo all'ospedale Maggiore, un 34enne è stato arrestato nella notte a Parma dalla polizia, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Le volanti sono intervenute dopo che era stato segnalato un uomo che aveva aggredito il personale medico e aveva cercato di asportare la pistola di ordinanza ad una delle guardie giurate presenti. All'arrivo dei poliziotti, si è scagliato anche contro di loro. E' stato identificato in uno svizzero, domiciliato a Parma con precedenti di polizia per danneggiamento.

